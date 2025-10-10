Mercato AS Monaco : Pocognoli arrive, les détails du deal !

Depuis hier, Adi Hütter n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco. Pour le remplacer, le club monégasque a jeté son dévolu sur Sébastien Pocognoli, le coach de l’Union Saint-Gilloise. Les deux parties sont parvenues à un accord, dont les détails ont fuité.

Mercato AS Monaco : Sébastien Pocognoli va signer jusqu’en 2027

Poussé vers la sortie pendant cette trêve internationale, Adi Hütter devrait être remplacé par Sébastien Pocognoli sur le banc de l’AS Monaco. Parti avec ses deux adjoints, Christian Peintinger et Klaus Schmidt, Hütter doit son départ à des résultats insuffisants, mais aussi à un lien qui s’est distendu dès la fin de la saison passée avec une large partie de l’effectif.

Avec ses deux ans et trois mois sur place, il sera pourtant l’entraîneur à être resté le plus longtemps en poste depuis le premier passage de Leonardo Jardim (2014-2018). Devenu le grand favori pour reprendre le banc de la formation princière, le coach de l’Union Saint-Gilloise va débarquer sur le Rocher avec l’ancien attaquant belge Kévin Mirallas, l’un de ses adjoints en charge des attaquants.

Sacré champion de Belgique la saison dernière avec l’USG, qui dispute actuellement la Ligue des Champions, le technicien de 38 ans, Sébastien Pocognoli, ne coûtera pas très cher au club de la Principauté. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le quotidien L’Équipe, la direction de l’ASM va payer seulement 1 million d’euros, soit le montant de la clause libératoire insérée dans son contrat qui expire en juin prochain.

De son côté, Pocognoli et le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, ont trouvé un accord contractuel en vue d’une future collaboration. Ainsi, le coach belge va s’engager avec l’actuel 5e de Ligue 1 jusqu’en juin 2027.

Avec Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco fait un vrai pari en misant sur un jeune entraîneur, qui a certes fait ses preuves avec un titre de champion de Belgique remporté la saison dernière, mais avec une expérience limitée du haut niveau.

En revanche, le club de la Principauté a choisi un coach qui sait faire progresser de jeunes joueurs, un détail très important dans le projet monégasque. L’officialisation de la nomination de Pocognoli comme nouvel entraîneur de l’AS Monaco ne devrait plus tarder.