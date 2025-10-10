Mercato OL : Malick Fofana lâche une bombe sur son avenir !

Le jeune crack belge, Malick Fofana est ouvert à un départ de l’OL, mais pas pour rejoindre n’importe quel club. Cette pépite de Lyon vise un cador européen.

Mercato OL : Malick Fofana vise un club de haut niveau !

L’OL est en danger pour Malick Fofana. Le crack belge est resté à Lyon cet été, mais sans renoncer à ses ambitions. Courtisé par plusieurs clubs, l’ailier belge a préféré patienter. Son entourage s’active pour lui trouver un club de haut niveau peut-être la saison prochaine.

Malick Fofana progresse vite. Contre Toulouse FC le week-end dernier, il a conclu une belle action collective. Deux buts, une passe décisive, neuf matches, dont huit comme titulaire : le joueur s’impose peu à peu comme une pièce maîtresse. Ses performances font trembler les défenses. Cet été pourtant, l’OL aurait pu le vendre.

Les finances du club ouvraient la porte. Al-Ittihad, Everton et Fulham étaient prêts à investir 45 millions d’euros. Mais Fofana a dit non. Il voulait grandir encore, viser plus haut. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, il ne se précipite pas.

Frederico Pena, patron de Roc Nation Sports, voit en lui une future star mondiale. L’agence travaille déjà sur son image. Prochaine étape ? Le très haut niveau. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les destinations rêvées. Si la saison confirme son ascension, Fofana pourrait quitter Lyon pour 60 millions d’euros.

La Gantoise, son ancien club, toucherait 20 % de la somme. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place. », a déclaré son agent à Het Laatste Nieuws.