Mercato OM : Coup de froid pour une arrivée d’Endrick !

Attaquant du Real Madrid, Endrick est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Mais les cartes ne semblent pas favorables aux Olympiens.

Mercato : Endrick, une piste très difficile pour l’OM

Endrick est en grande difficulté au Real Madrid. L’attaquant brésilien est éclipsé par la forme étincelante de Kylian Mbappé en ce début de saison. Sa blessure a aussi tronqué sa préparation estivale avec les Merengues. Au point où le jeune Gonzalo Garcia l’a devancé dans la hiérarchie des attaquants.

Xabi Alonso ne fait pas vraiment confiance à Endrick depuis son retour de blessure. La preuve est flagrante. L’attaquant de 19 ans n’a disputé aucune rencontre de Liga sous ses ordres cette saison. Ce temps de jeu inexistant pourrait l’inciter à un départ dès l’ouverture du mercato d’hiver. L’Olympique de Marseille est même cité comme une destination susceptible de l’accueillir.

Sachant que les Olympiens avaient déjà tenté de le recruter l’été dernier avant de récupérer Pierre-Emerick Aubameyang. L’émission El Chiringuito remet une pièce dans la machine. La direction de l’OM suit de très près la situation d’Endrick avec l’intention de formuler une offre cet hiver. Les chances de voir ce deal abouti sont cependant très minces pour deux raisons principales.

Le Real Madrid privilégie un prêt en Liga

Premièrement, l’attaque de l’OM est déjà bien garnie. Des joueurs comme Aubameyang, Amine Gouri et le jeune Robinio Vaz montent en puissance au fil des matchs. L’entraîneur Roberto De Zerbi n’aurait donc pas un besoin pressant de renforcer son secteur offensif. L’arrivée d’Endrick pourrait être contre-productive pour le joueur lui-même.

Il risque de subir le même sort qu’au Real Madrid. Deuxièmement, le Real Madrid a une condition fixe. Le média Estadio Deportivo explique que le géant espagnol privilégie un prêt en Liga espagnole pour son prodige brésilien. Son objectif est qu’Endrick retrouve un environnement de confiance et de moindre pression. Des clubs comme Valence et la Real Sociedad seraient déjà à ses trousses. Ces destinations sont les options les plus probables pour le jeune crack.