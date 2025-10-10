ASSE : Lucas Stassin reconnaît des échanges avec le SRFC

Cet été, la direction de l’ASSE a été sollicitée de partout pour Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge a confirmé des négociations avec le Stade Rennais, ainsi que le Paris FC.

La relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 a été la porte ouverte à plusieurs départs. Lucas Stassin était lui aussi proche de faire ses valises. Il refusait de descendre en division inférieure. Sachant que plusieurs clubs européens étaient à ses trousses, notamment le Stade Rennais.

Les Bretons étaient en quête de renforts offensifs lors du mercato d’été. Ils ont multiplié les approches en vue de le déloger. Mais ils se sont heurtés à un mur. La direction de l’ASSE refusait de céder son jeune prodige. Lucas Stassin a lui-même confirmé cette tentative manquée, révélant que le SRFC n’était pas le seul club français intéressé.

« Rennes est venu (…) En toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret, » a-t-il déclaré à La Dernière Heure. Toutes ces approches ont échoué. L’ASSE a les déclinées. L’attaquant belge explique que sa direction stéphanoise réclamait un « très gros montant » pour le céder. Un chèque de 30 millions d’euros était évoqué.

Le veto de l’AS Saint-Etienne difficile à digérer

Ce prix a refroidi ses nombreux prétendants, dont Al-Hilal. À l’instar de Théo Hernandez ou encore de Darwin Nunez, Lucas Stassin aurait pu découvrir cette saison la Saudi Pro League, un championnat qu’il juge d’un niveau supérieur à la Ligue 2. Mais l’ASSE a maintenu sa ligne de conduite initiale.

La direction stéphanoise a bloqué tous les transferts. Son objectif ? Maintenir le buteur de 20 ans en vue d’une remontée rapide en Ligue 1. Le jeune joueur est finalement resté dans le Forez contre son gré. Il a dû faire un « clic mentalement » pour tourner cette page mouvementée.

Lucas Stassin est à présent pleinement engagé avec l’ASSE. Ses 4 buts en ce début de saison le prouvent. Néanmoins, son ambition internationale reste une menace pour Sainté. L’attaquant belge est prêt à étudier les offres qui se présenteront à lui dès cet hiver. « Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne ferme aucune porte », a-t-il conclu.