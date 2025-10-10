Mercato : Accord signé, un ancien de l’ASSE file à Monaco

Pour remplacer Adi Hütter limogé, l’AS Monaco va introniser un nouveau duo d’entraîneurs belges. L’un d’eux est un ancien de l’ASSE. Kévin Mirallas va intégrer le nouveau staff monégasque.

L’ASSE l’a vu franchir un cap, Kévin Mirallas attendu à l’AS Monaco

La direction de l’AS Monaco va certainement accueillir dans les prochains jours une doublette belge. Et l’un de ces visages n’est pas inconnu dans le championnat de France. Il est question de Kévin Mirallas, un ancien de l’AS Saint-Etienne. Celui-ci est proche de débarquer à l’ASM.

Kévin Mirallas, c’est 69 matchs disputés avec l’ASSE avant de s’en aller en 2010. Il est passé à l’Olympiakos, Everton, Fiorentina ou encore Gaziantep avant de raccrocher les crampons à Limassol. Malgré ces voyages, son attachement aux Verts reste intact. « Je garde de très bons souvenirs de mon passage à l’ASSE », confiait-il récemment.

L’adjoint de son compatriote Sébastien Pocognoli

Son retour imminent en France s’inscrit dans un mouvement plus large. L’AS Monaco vient de limoger Adi Hütter. Pour le remplacer, les dirigeants monégasques ont porté leur choix sur Sébastien Pocognoli, actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise. Cette approche ne laisse pas le coach belge insensible.

D’après les informations de Sacha Tavolieri, l’affaire est quasiment pliée en interne. Sébastien Pocognoli et l’AS Monaco ont un accord contractuel sur la base de deux saisons. Il emmènera dans ses valises son adjoint Kévin Mirallas. Leur mission sera simple : relancer les Rouge et Blanc en difficulté en championnat et sur la scène européenne. L’officialisation de ce duo belge serait imminente.

À noter que l’ASSE n’est pas l’unique club français où Kévin Mirallas a évolué. L’homme de 38 ans s’est fait connaître en France du côté de Lille OSC avant de rejoindre l’AS Saint-Etienne.