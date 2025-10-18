Mercato : Julian Alvarez veut quitter l’Atlético pour le PSG

Désireux de rajouter de la qualité à son secteur offensif, le PSG serait attentif à la situation de Julian Alvarez. Un an après son arrivée, l’ancien attaquant de Manchester City veut déjà quitter l’Atlético Madrid et le Paris SG pourrait sauter sur cette occasion pour le récupérer.

Mercato PSG : Julian Alvarez, surprise de cet hiver ?

Julian Alvarez pourrait bien être la belle surprise du mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Un an après avoir préféré l’Atlético Madrid au PSG, l’ancien buteur de Manchester City commencerait déjà à se poser des questions. Et Luis Enrique serait toujours prêt à l’accueillir à Paris.

Brillant sous les couleurs des Colchoneros, le partenaire d’Antoine Griezmann ne laisserait pas insensible l’entraîneur du club de la capitale. Son style de jeu compatible à ce que recherche Luis Enrique pourrait apporter une vraie plus value au secteur offensif parisien.

À voir

Mercato : Endrick au PSG ou à l’OM ? Xabi Alonso répond cash

Lisez aussi : Mercato PSG : L’espoir renait pour Julián Alvarez

D’après les révélations du journal Marca, l’international argentin cartonne en Liga avec 7 buts depuis le début de la saison, mais ne s’amuse plus. Le compatriote de Lionel Messi aurait même déjà émis son envie de partir l’été dernier, et cela ne devrait pas forcément s’arranger dans les semaines à venir. Conscient de la situation, le club espagnol serait en train de préparer son remplacement.

Robert Lewandowski pour remplacer Alvarez ?

D’après le média spécialisé PSG Inside Actus, les contacts ont été réactivés depuis fin novembre passé entre Luis Campos et les représentants de Julian Alvarez. D’ailleurs, un membre de l’entourage du joueur aurait lâché à un journaliste espagnol : « Paris n’a jamais été une option fermée pour Julian. »

Avec les prestations en dent de scie d’un Gonçalo Ramos, le PSG serait prêt à faire un effort financier pour attirer Julian Alvarez. Mais pour cela, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront se montrer très généreux, puisque l’Atlético pourrait demander pas moins de 100 millions d’euros pour le natif de Calchín. Pour compenser son départ, Diego Simeone et ses dirigeants penseraient notamment à Robert Lewandowski pour renforcer leur attaque.

À voir

Mercato ASSE : Florian Tardieu lâche une bombe sur son futur

Lisez aussi : FLASH Mercato : Julian Alvarez donne sa préférence au PSG

Sur le départ du coté du FC Barcelone, l’attaquant polonais de 37 ans pourrait rejoindre les rangs madrilènes dès cet hiver. L’entraîneur des Colchoneros aimerait avoir à sa disposition un tueur devant les cages si Alvarez part, et une offensive concrète pourrait être lancée dans les prochaines semaines pour Lewandowski, selon les informations de Sport. Affaire à suivre…