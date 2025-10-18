Mercato: L’OM annonce une décision forte pour Steve Mandanda

Retraité en septembre dernier après la fin de son aventure avec le Stade Rennais, Steve Mandanda a été honoré ce samedi par l’OM. Le gardien de 40 ans est désormais une légende sur la Canebière.

Mercato : L’OM retire le numéro 30 de Steve Mandanda

En marge de la rencontre de la huitième journée de Ligue 1 contre Le Havre AC, l’Olympique de Marseille a rendu hommage à Steve Mandanda et a pris une décision très forte. L’OM a annoncé, ce samedi soir, par la voix de son speaker que le maillot numéro 30 de son mythique portier allait être retiré. Le Champion du Monde 2018, apparu à 613 reprises sous la tunique phocéenne, a d’ailleurs donner le coup d’envoi fictif de la rencontre entre les hommes de Roberto De Zerbi et le HAC.

« Jeune gardien arrivé à l’Olympique de Marseille en 2007 en provenance du Havre, Steve Mandanda est, au fil des années, devenu une légende du club. Sous le maillot olympien, il aura disputé 613 matchs, dont 378 en tant que capitaine, et réalisé 195 clean sheets – dont 177 en Ligue 1, le plus haut total pour un gardien dans l’élite au XXIᵉ siècle.

Il est, depuis la saison 1947-1948, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs de Ligue 1 avec l’OM. Aujourd’hui, le club a décidé de retirer le numéro 30 qu’il a si fièrement porté pendant quinze ans. Un geste rare, à la hauteur de son parcours, de sa fidélité et de son influence dans les succès de l’OM durant plus d’une décennie.

Cette décision témoigne aussi de l’empreinte profonde que Steve Mandanda a laissée auprès de ses coéquipiers, du club et de ses supporters, et du lien indéfectible qui unit désormais à jamais son nom à celui de l’Olympique de Marseille. Le numéro 30 ne sera plus porté. Il restera à jamais celui de Steve Mandanda, gardien, capitaine et légende olympienne », peut-on lire dans un communiqué.