Mercato : Endrick au PSG ou à l’OM ? Xabi Alonso répond cash

En difficulté au Real Madrid, Endrick pourrait se laisser convaincre par un changement d’air lors du prochain mercato hivernal. Des clubs comme le PSG et l’OM étant prêts à le récupérer.

Mercato : Le PSG et l’OM à la lutte pour Endrick

Depuis le début de la saison, Endrick n’a pas eu l’occasion de fouler les pelouses avec le maillot du Real Madrid. Une situation inquiétante à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, alors que le Brésil compte sur lui pour incarner la nouvelle génération dorée. Le crack de 19 ans se retrouve aujourd’hui face à un dilemme : rester dans l’ombre à Madrid ou partir en quête de temps de jeu pour sauver sa place avec la Seleção.

Une situation compliquée qui pourrait donner des envies au Paris Saint-Germain. D’après les informations du média Tribuna, Luis Enrique apprécierait énormément les qualités du jeune attaquant des Merengues. L’entraîneur parisien serait ainsi prêt à le sauver de sa galère madrilène avec une demande de prêt, avec option d’achat. Cela lui permettrait de retrouver du temps de jeu, et ainsi pourquoi pas de s’imposer sous les couleurs rouge et bleu.

Outre le PSG, l’OM serait aussi intéressé par le renfort d’Endrick. À en croire la chaîne ESPN, les décideurs marseillais suivraient également de près la situation du coéquipier de Kylian Mbappé avec l’intention de formuler une offre dès janvier. L’intérêt de l’Olympique de Marseille ne serait donc plus une simple rumeur, mais bien une piste sérieuse.

En quête d’un renfort offensif d’envergure, Roberto De Zerbi verrait en Endrick un profil explosif, capable d’apporter vitesse, imprévisibilité et efficacité dans le dernier tiers. Au PSG ou à l’OM, le natif de Taguatinga pourrait enfin retrouver du temps de jeu et une confiance perdue. Sauf que la Maison-Blanche ne semble pas forcément enclin à laisser partir son crack auriverde, à en croire son entraîneur Xabi Alonso.

Xabi Alonso : « Endrick ne m’a pas demandé à partir »

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement à Getafe, Xabi Alonso a été interrogé sur les rumeurs concernant la situation d’Endrick. Et la réponse du coach du Real Madrid a été sans ambiguïté.

« Endrick ne m’a pas demandé à partir et ce n’est même pas dans mon esprit. Même chose pour Gonzalo Garcia », a déclaré Xabi Alonso. Arrivé à l’été 2024 pour 47,5 millions d’euros, Endrick est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2030.