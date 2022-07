Man United Mercato : Le futur club de Cristiano Ronaldo se précise !

Publié par Ange A. le 22 juillet 2022 à 10:06

Man United Mercato : Récemment associé à un départ vers l'Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo ne rejoindra finalement pas la capitale espagnole.

Man United Mercato : L’Atlético recale aussi Cristiano Ronaldo

Juste un an après son retour à Old Trafford, Cristiano Ronaldo souhaite déjà quitter Manchester United. CR7 a pourtant réalisé une belle saison sur le plan personnel avec ses 24 buts et 3 assists en 38 matchs. Mais le quintuple Ballon d’Or n’a pas suffi aux Red Devils pour qu’ils accrochent une place pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. La star portugaise ne se voit pas disputer la Ligue Europa cette année. Raison pour laquelle il pousse pour un départ cet été de Manchester United, 6e de Premier League la saison dernière. Après avoir été annoncé au Bayern Munich, l’ancien Merengue a récemment été envoyé à l’Atlético Madrid, 3e Liga la saison dernière. Néanmoins, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo a fermé la porte à une arrivée de CR7 au Wanda Metropolitano.

Man United Mercato : Nouveau coup dur pour CR7

Pour le patron de l’Atlético Madrid, Diego Simeone n’a pas besoin de Cristiano Ronaldo dans son effectif. « Ronaldo chez nous ? Cette question est très facile. Nous avons des joueurs sensationnels et un entraîneur fantastique. Nous avons tout, pourquoi demander plus ? », a déclaré Enrique Cerezo cité par plusieurs médias espagnols. Recalé par l’Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo enregistre un nouveau revers. Le Portugais se cherche un point de chute à un an de l’expiration de son contrat à Manchester United.

Nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag veut pourtant miser sur le Portugais cette saison. « Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière », confiait d’ailleurs le technicien néerlandais. Selon plusieurs journalistes anglais, si Ronaldo ne rejoignait pas l'Atlético, l'issue la plus probable serait pour lui de rester une année de plus chez les Red Devils. De quoi enterrer définitivement le dossier CR7 ?