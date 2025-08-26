INFO Mercato : Le Real Madrid provoque encore le PSG

Un an après avoir récupéré gratuitement Kylian Mbappé, le Real Madrid lorgne encore au sein de l’effectif du PSG. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur des Merengues, rêverait d’un cadre de Luis Enrique.

Mercato : Le successeur de Luka Modric trouvé au PSG

À la recherche d’un maître à jouer après le départ de l’immense Luka Modric, les dirigeants du Real Madrid auraient les yeux rivés vers le Paris Saint-Germain. En effet, d’après les renseignements glanés par le journal Marca, Florentino Perez et les dirigeants madrilènes apprécieraient énormément le profil de Vitinha, considéré comme le digne héritier de Luka Modric qui a rejoint l’AC Milan cet été.

Les Merengues travailleraient même déjà sur un transfert du milieu de terrain portugais dans un an. Le média espagnol révèle que Vitinha disposerait d’une clause libératoire fixée à 90 millions d’euros et qui serait activable dans douze mois.

Ce qui permettrait au Real Madrid de ne pas négocier directement avec le PSG, en raison des relations tendues entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, le site 90Min climatise cette rumeur en assurant que Vitinha ne devrait pas bouger du PSG durant ces cinq derniers jours du mercato estival.

Vitinha n’est pas sur le marché

Patron du milieu de terrain du PSG, Vitinha est un élément plus qu’indispensable dans le système de jeu de Luis Enrique. Totalement transformé depuis les départs de Neymar et Lionel Messi, l’ancien joueur du FC Porto est aujourd’hui le maître à jouer des Rouge et Bleu. Prolongé en février passé, le joueur de 25 ans est lié au Paris SG jusqu’en juin 2029. Le PSG n’a donc aucune pression pour le vendre.

D’ailleurs, 90Min explique que : « selon nos informations, cette rumeur est à prendre avec de grosses pincettes. D’abord, car le PSG n’est absolument pas vendeur de son milieu défensif, lui qui reste un élément plus qu’essentiel aux yeux de Luis Enrique, mais aussi, car cette clause n’existe pas dans le contrat de Vitinha. En France, il est interdit d’imposer ce genre de clause dans les contrats des joueurs. »

Arrivé à l’été 2022 pour 41,50 millions d’euros, Vitinha devrait donc rester et poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain cette saison.