Mercato : L’OM proche d’un coup de maître à 0€ en Angleterre

En quête d’un latéral gauche d’expérience, l’OM a jeté son dévolu sur Kostas Tsimikas, en souffrance à Liverpool, mais c’est finalement un autre défenseur de Premier League qui pourrait débarquer à Marseille.

Mercato : Un ancien de l’OL bientôt à l’OM ?

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estival, la direction sportive de l’OM met les bouchées doubles pour saisir les opportunités du marché. À la recherche d’un latéral gauche d’expérience capable de prendre une place de titulaire au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, le directeur du football, Medhi Benatia, aurait jeté son dévolu sur Kostas Tsimikas (Liverpool) et Emerson Palmieri (West Ham).

Lisez aussi : Mercato OL : Confidence d’Emerson Palmieri sur sa signature

Mais selon les dernières informations livrées par Foot Mercato, c’est bel et bien sur ce dernier nom, Emerson Palmieri, que les discussions avancent le mieux. Passé par l’Olympique Lyonnais entre 2021 et 2022, l’international italien aurait été directement contacté les dirigeants marseillais. Une démarche qui aurait plu au natif de Santos, si bien qu’il ferait le forcing en interne afin rejoindre les rangs de l’OM.

À voir

INFO Mercato : Le Real Madrid provoque encore le PSG

Lisez aussi : OL Mercato : Emerson proche d’un retour en Ligue 1 !

Face à la détermination du joueur, les Hammers seraient disposés à résilier son bail afin de lui permettre de s’engager librement avec l’OM. Selon plusieurs autres médias, Emerson Palmieri devrait signer pour deux années avec l’Olympique de Marseille. Actuellement à West Ham, l’Italien aligne 122 matchs en Premier League, 43 matchs en Serie A, 31 matchs en Ligue Europa, 9 matchs de Ligue des champions et 8 matchs en Ligue Europa Conférence.