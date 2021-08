Mercato OL : Confidence d'Emerson Palmieri sur sa signature

Publié par Ange A. le 20 août 2021 à 05:55

Annoncé depuis quelques jours, Emerson Palmieri vient de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche italien prêté par Chelsea a justifié son choix de rejoindre l’ OL.

Emerson Palmieri prêté à l’ OL par Chelsea

Avec le départ annoncé de Maxwel Cornet, l’Olympique Lyonnais vient d’assurer ses arrières. L’ OL a bouclé la signature d’Emerson Palmieri. Le latéral gauche 27 ans est prêté par Chelsea pour une saison. L’Italien aux 19 sélections arrive à Lyon avec le statut de double champion d’Europe. Il a en effet remporté la Ligue des champions et été sacré champion avec l’Italie lors de l’Euro 2020. Barré par Ben Chilwell et Marcos Alonso chez les Blues, il ne dispose que d’un temps de jeu réduit à Londres. La saison dernière, il n’a d’ailleurs joué que 15 matchs, dont 7 titularisations, avec le pensionnaire de Stamford Bridge. Outre le temps de jeu, le latéral italien vient avec un objectif précis dans la capitale des Gaules.

Emerson sur les traces d’une légende italienne à Lyon

Suite à sa signature à l’Olympique Lyonnais, Emerson Palmieri n’a pas manqué d’exprimer sa joie. « Je suis très heureux d’arriver à l’ OL. Quand la proposition m’a été faite de rejoindre le club, j’étais très content. Je voulais aider mon nouveau club le plus rapidement possible », a d’abord lâché le défenseur au site officiel du club. Celui-ci vient avec l’idée d’imiter un champion du monde 2006 passé par Lyon. « L’ OL est un grand club, une grande équipe. Je veux faire la même chose que ce que Fabio Grosso a fait et gagner des trophées avec ce club », a révélé l’arrière gauche transalpin. Il arrive chez les Gones au moment où ceux-ci peinent à lancer leur saison. Le club rhodanien, qui vient de signer sa troisième recrue estivale, ne pointe qu’à la 17e place au classement après deux journées de Ligue 1.