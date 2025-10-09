Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir d’un cadre !

Le gardien de but portugais, Anthony Lopes envisage de rester au FC Nantes encore quelques saisons. Le patron des Canaris, Waldemar Kita va bientôt blinder le sauveur de l’équipe.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes prêt à prolonger l’aventure !

Arrivé l’hiver dernier au FC Nantes, Anthony Lopes s’y sent comme chez lui. À 35 ans, le gardien portugais, déjà auteur de sept matchs cette saison, savoure pleinement son expérience chez les Canaris. Son contrat court jusqu’en juin, mais lui ne cache pas son envie de rester. « J’ai un an en option. Tout est ouvert. Moi, j’ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu’en venant ici, ça allait être un point positif. Et j’ai toujours de l’appétit », a déclaré le portier portugais.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Luis Castro prépare deux jolis coups !

À voir

Mercato PSG: Campos réactive une piste séduisante en attaque

Le président du FCN, Waldemar Kita et le technicien nantais, Luis Castro sont satisfaits de ses performances. Tout indique que les dirigeants nantais vont le blinder. Le week-end dernier à Brest, Anthony Lopes a encore prouvé sa valeur. Quatre arrêts décisifs, il a permis au FFC Nantes de glaner un point. Le coach brestois Éric Roy l’a encensé après sa performance XXL.

« On n’a rien laissé à l’adversaire, même s’ils ont quelques séquences et de la maîtrise, mais de la maîtrise loin de notre but. Après, on a créé quelques situations, les XG sont largement en notre faveur…Maintenant, le foot ce n’est pas de la boxe, il faut faire trembler les filets, c’est la seule chose qu’on puisse se reprocher. En même temps, il y a eu un acteur important de ce match, Anthony Lopes qui a fait 4-5 arrêts de grande qualité et qui nous empêche de gagner », a réagi le technicien du SB29 après le choc.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Direction la Suisse pour cet indésirable !

À voir

Mercato : le Stade Rennais traque une pépite à 18 M€ !

Toujours affamé, toujours vigilant, le portier nantais vit chaque match comme une mission. Tant que son corps tient, il continuera. Et à Nantes, tout semble réuni pour qu’il montre encore tout son potentiel.