Mercato OM : C’est fait ! Direction l’Italie pour ce flop

La direction de l’OM a scellé le sort d’un autre indésirable avant la fermeture du mercato estival. Le joueur va s’envoler pour l’Italie.

Mercato OM : Un indésirable file en Italie !

À Marseille, les discussions se multiplient autour du mercato. On évoque Adrien Rabiot, Dani Ceballos, et d’autres pistes importantes. Pourtant, au-delà des arrivées, l’OM doit gérer d’autres dossiers. Il s’agit des départs des indésirables. Plusieurs noms reviennent sans cesse. Lirola, Harit, Ounahi, Maupay, Meïté, Blanco, mais aussi Moumbagna. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi ne compte sur aucun d’eux pour cette saison.

Pour l’attaquant camerounais, la situation se précise rapidement. Selon le journaliste Nicolo Schira, l’affaire est quasiment conclue. Le joueur devrait rejoindre Cremonese sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Le montant fixé tournerait autour de 7 millions d’euros. Une somme jugée cohérente par les deux clubs.

Moumbagna, lui, aurait déjà donné son feu vert. Un accord serait trouvé sur un contrat longue durée jusqu’en juin 2029. Cela montre la confiance que le club italien place en lui. Cette perspective ouvre une nouvelle étape pour l’attaquant. À Marseille, son avenir semblait bouché, la concurrence trop forte. En Italie, il pourrait trouver le temps de jeu qui lui manquait. Les supporters marseillais voient donc partir un joueur prometteur mais qui n’a pas réussi à s’imposer. Un transfert qui, finalement, satisfait toutes les parties.