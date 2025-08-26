Mercato PSG : Une offre arrive pour cet attaquant !

L’Atlético Madrid se lance sur une pépite du PSG pour ce mercato estival. Les Colchoneros préparent déjà une offre pour le joueur.

Mercato PSG : Diego Simeone lorgne une pépite du Paris SG

Kang-in Lee, milieu offensif du Paris Saint-Germain, reste sous contrat jusqu’en 2028. Mais malgré cette sécurité, son départ pourrait être acté. Le marché espagnol s’agite et son nom circule déjà. L’Atlético Madrid suit la piste avec sérieux. Les Colchoneros, qui cherchent à apporter de sang neuf à leur secteur offensif, auraient coché son profil depuis plusieurs semaines.

Lire aussi : Mercato : Coup de tonner au PSG ! Lucas Beraldo veut partir

Le joueur, âgé de 24 ans, garde une cote élevée en Espagne, un championnat qu’il connaît bien après son passage à Valence. Son style technique, rapide, correspond aux besoins de l’équipe dirigée par Diego Simeone. Rien n’est encore acté, mais les premiers contacts pourraient s’intensifier dans les jours à venir. International sud-coréen à 36 reprises, auteur de 9 buts en sélection, Kang-in Lee n’a pas encore pleinement explosé à Paris.

À voir

Mercato OM : C’est fait ! Direction l’Italie pour ce flop

Lire aussi : INFO Mercato : Le Real Madrid provoque encore le PSG

Avec un but inscrit en trois apparitions cette saison, il peine à se rendre indispensable. Tranfertmarkt l’évalue à 25 millions d’euros. Une somme que le club de Madrid pourrait lâcher pour le déloger. Le PSG, de son côté, n’a pas affiché de volonté claire de s’en séparer. Mais face à une offre concrète de l’Atlético, la donne pourrait changer. Un dossier à surveiller.