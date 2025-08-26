Mercato : Coup de tonner au PSG ! Lucas Beraldo veut partir

Alors que le mercato estival referme ses portes le 1er septembre à 20 heures, Lucas Beraldo souhaiterait quitter les rangs du PSG pour aller chercher plus de temps de jeu dans un autre club.

Lucas Beraldo prêt à bousiller la fin de mercato du PSG ?

Attendu pour entrer dans la rotation comme la saison passée, Lucas Beraldo semble nourrir des ambitions plus élevées pour la saison 2025-2026. Surtout à un an de la prochaine Coupe du Monde. En effet, selon les informations du journaliste Uriel Lught, l’international brésilien de 21 ans souhaiterait quitter Paris cet été afin de gagner en temps de jeu, à un an de la prochaine Coupe du Monde.

« Lucas Beraldo a de réelles chances de quitter le club à la fin du mercato. Le défenseur du PSG souhaite accumuler du temps de jeu et est donc prêt à écouter les offres », indique le journaliste anglais. Arrivé à l’hiver 2024 pour 20 millions d’euros, l’ancien joueur de Sao Paulo s’intègre parfaitement dans la rotation mise en place par Luis Enrique.

Mais Beraldo est bien conscient qu’avec l’arrivée cet été d’Ilya Zabarnyi, il risque de voir son temps de jeu encore diminuer considérablement. Le compatriote de Marquinhos réfléchirait donc à son avenir et pourrait partir en cas d’offre satisfaisante dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Et cela tombe bien puisqu’un cador européen serait prêt à le déloger de Paris.

Lucas Beraldo en route pour la Juventus Turin ?

En effet, à en croire Giovanni Albanese, le défenseur central parisien souhaiterait changer d’air et intéresserait la Juventus Turin, qui a déjà du mal à finaliser le transfert de Randal Kolo Muani. « Lucas Beraldo a également été évoqué lors des récentes discussions entre la Juventus et le PSG concernant Kolo Muani.

Le défenseur est une possibilité avec le départ de Kelly, mais jusqu’à présent, seuls les deux clubs ont évoqué son cas », écrit le journaliste de La Gazzetta dello Sport sur sa page Twitter. La Vieille Dame penserait donc au défenseur brésilien pour remplacer Lloyd Kelly, en instance de départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Beraldo est évalué à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Un départ de Beraldo pourrait totalement chambouler les plans du Paris Saint-Germain dans ce sprint final du marché, puisqu’il faudra recruter pour le rencontrer.