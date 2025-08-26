Mercato : le Stade Rennais déniche un super crack !

La direction du Stade Rennais fonce sur une nouvelle cible en attaque en cette fin de mercato estival. Le buteur évolue en Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : le successeur de Kalimuendo trouvé en Ligue 1

Le Stade Rennais avance dans ce mercato encore ouvert. Le club cherche un buteur puisqu’il a perdu sa gâchette offensive Arnaud Kalimuendo. L’ancien crack rennais a décidé de goutter à la Premier League et a rejoint Nottingham Forest. Une nouvelle pépite est désormais sur la short-list des dirigeants du SRFC. Le profil ciblé est Lassine Sinayoko, attaquant de l’AJ Auxerre.

L’information vient de Foot Mercato. Les dirigeants bretons auraient coché son nom. Sinayoko, 25 ans, est sous contrat jusqu’en juin 2026. Son avenir, pourtant, pourrait s’écrire ailleurs. Le joueur veut franchir un cap. Il souhaite quitter Auxerre dès cet été. International malien, il compte déjà 20 sélections et 6 buts. Sa régularité séduit. Sa puissance aussi. D’autres clubs ont flairé l’opportunité. L’OGC Nice a fait une offre. Le RC Lens également. Rennes, désormais, s’invite dans la course.

Les Rouge et Noir ne manquent pas d’ambition. Ils veulent renforcer leur ligne offensive. Sinayoko, lui, débute bien la nouvelle saison : 2 matchs, 2 buts. Une efficacité qui attire les regards. Le dossier reste ouvert. La concurrence est réelle. Mais le Stade Rennais avance vite. Auxerre, de son côté, reste attentif. Le club icaunais n’entend pas brader son atout. La balle est dans le camp des prétendants. Rennes peut frapper fort. Le mercato ferme bientôt. Les prochaines heures seront décisives. Sinayoko pourrait être le dernier gros coup rennais.