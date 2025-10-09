Mercato PSG : Al-Khelaïfi parle avec le père de Lamine Yamal

Nasser Al-Khelaïfi rêve de Lamine Yamal au PSG et aurait trouvé un moyen de se rapprocher de près du prodige du FC Barcelone. Le père du joueur de 18 ans pourrait ainsi faciliter la tâche au président du club parisien.

Mercato : Le PSG prêt à faire une folie pour Lamine Yamal

Après Neymar à l’été 2017, Nasser Al-Khelaïfi songerait à un nouveau coup retentissant avec Lamine Yamal en 2026, selon les informations du site Defensa Central. Prolongé jusqu’en juin 2031, l’attaquant de 18 ans est considéré comme le digne héritier de Lionel Messi et semblait intouchable.

Mais après avoir soulevé la planète foot avec un chèque de 222 millions d’euros pour récupérer Neymar il y a huit ans, le PSG serait prêt récidiver avec une offre de 230 millions d’euros pour s’offrir les services du jeune international espagnol.

Le Paris SG n’a, pour l’heure, fait aucune déclaration officielle et certains médias spécialisés comme ParisTeam ont rapidement démenti toute offre concrète. Pour autant, la presse ibérique assure que Nasser Al-Khelaïfi a son plan tout tracé pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Al-Khelaïfi en contact permanent avec le père de Lamine Yamal

Lourdement endetté avec une dette dépassant largement le milliard d’euros, le Barça cherche désespérément des solutions pour rembourser et redresser ses finances. La presse espagnole pense que cela pourrait inciter Joan Laporta et les décideurs barcelonais à laisser partir leur phénomène offensif.

Et pour convaincre le clan Yamal, Nasser Al-Khelaïfi aurait un plan bien précis. En effet, le journal Don Balon explique que le président des Rouge et Bleu se serait d’ores et déjà rapproché du père du numéro 10 barcelonais et qu’il entretiendrait un contact quasiment permanent avec Mounir Nasraoui.

« Le Barça ne peut donc pas être complètement serein, car le père de Lamine Yamal représente un danger pour l’avenir de son fils chez les Blaugrana, surtout si le PSG est de la partie », conclut le média spécialisé. En s’approchant ainsi du père de la star catalane, le président du Paris SG aurait fait un pas de taille dans ce dossier. Un scénario qui terrifie le Barça, dont les dirigeants n’avaient déjà pas confiance en Mounir Nasraoui.