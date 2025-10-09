Mercato :C’est fait, l’AS Monaco tient son nouvel entraîneur

Désireux de se séparer d’Adi Hütter, l’AS Monaco a trouvé l’oiseau rare. La direction du club de la Principauté devrait miser sur un entraîneur engagé en Ligue des Champions cette saison.

En fonction depuis juillet 2023, Adi Hütter n’ira pas au terme de son engagement avec l’AS Monaco. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, le technicien autrichien va être le premier entraîneur de la saison à être limogé en Ligue 1. D’après les informations publiées ces dernières heures par plusieurs médias, dont Ouest-France, l’entraîneur de l’AS Monaco va se voir signifier la rupture de son contrat sur le banc de l’AS Monaco dans les prochains jours.

Troisième la saison dernière, l’ASM occupe actuellement la cinquième place de Ligue 1, avec notamment quatre victoires en sept matchs, mais les défaites frustrantes contre le FC Lorient (3-1) et le FC Bruges (1-4) en Ligue des champions, après avoir tenu tête à Manchester City (2-2), passent très mal sur le Rocher.

Surtout que le club de Monaco n’a gagné qu’une fois sur ses cinq derniers matchs. D’où la décision de se séparer de lui. Pour le remplacer, les pensionnaires du Stade Louis II auraient porté leur choix sur un coach qui dispute déjà la Champions League.

Adi Hütter arrive, Sébastien Pocognoli arrive

Proche remercier Adi Hütter, l’AS Monaco aurait trouvé son prochain entraîneur. En effet, RMC Sport confirme les informations parues dans la presse belge sur le départ de Sébastien Pocognoli de l’Union Saint-Gilloise. Le technicien belge « va quitter son poste en D1 belge pour s’engager avec l’AS Monaco et succéder à Adi Hütter », assure le média francilien.

Ancien latéral gauche essentiellement en Belgique, Sébastien Pocognoli s’est réconverti coach dans son dernier club, l’Union Saint-Gilloise. Ce fut sa première grosse expérience de coach principal après avoir été à la tête des Espoirs par le passé. Son équipe belge a atteint des sommets en remportant le championnat la saison passée se qualifiant pour la Ligue des Champions.

Le journaliste italien Nicolo Schira affirme à son tour que cette piste est très crédible puisque les dirigeants de l’Union Saint-Gilloise cherchent activement un remplaçant à l’ancien défenseur du Standard de Liège. D’ailleurs, c’est Rik de Mil, actuellement en poste à Charleroi, qui serait espéré à Saint-Gilles.