OM : Raillé à ses débuts, Weah surprend ses détracteurs

L’investissement de l’OM pour faire venir Timothy Weah est pleinement justifié. Pourtant, le piston américain a dû faire face à un fort scepticisme.

OM : Timothy Weah a tenu bon face aux critiques

Lors du mercato d’été, l’Olympique de Marseille a pioché Timothy Weah au sein de l’effectif de la Juventus. Son expérience du haut niveau et sa polyvalence, capable d’occuper les postes de latéral et d’ailier, correspondaient aux besoins de Roberto De Zerbi. La direction de l’OM a déboursé près de 18 millions d’euros pour son transfert.

Ce montant avait rapidement soulevé de vives critiques. Certains observateurs de l’OM jugeaient ce prix trop cher pour un joueur peu utilisé à la Juve. Le journaliste Nicolas Filhol de FC Marseille faisait notamment partie des plus sceptiques. Il avoue avoir été très déçu des débuts de Timothy Weah sous le maillot phocéen.

« 18 millions d’euros pour un joueur comme ça, c’était très cher. Je l’ai vu moyen voire mauvais sur les premiers matchs », a-t-il reconnu. Toutefois, un déclic s’est produit et cela a tout changé.

Un pari gagnant pour Roberto De Zerbi

Timothy Weah a en effet réalisé une performance XXL lors de la défaite face au Real Madrid (2-1) en Ligue des champions. Sa prestation a « retourné le cerveau » au journaliste. Percutant dans le couloir gauche ce soir-là, l’ancien Lillois a récidivé quelques jours plus tard lors du Classique gagné face au PSG (1-0).

Le joueur de 25 ans est incontestablement l’une des meilleures recrues estivales de l’OM. Il justifie son prix, et ce n’est pas Nicolas Filhol qui dira le contraire. « Tu peux le mettre latéral droit, latéral gauche, ça passe. C’est un joueur qui va tellement servir à De Zerbi (…) c’est une bonne recrue », a-t-il ajouté.