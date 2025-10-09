Mercato FC Nantes : Officiel, une pépite a signé !

Comme annoncé depuis quelques semaines, le FC Nantes officialise la signature du premier contrat professionnel de Tylel Tati.

C’est désormais officiel. La direction du FC Nantes vient de blinder l’une de ses pépites. Le jeune crack, Tylel Tati a signé son premier contrat professionnel. Après le départ de Nathan Zézé, il a rejoint l’équipe première. Très vite, il a convaincu tout le monde. Premier match en Ligue 1, première titularisation face au Paris Saint-Germain, champion d’Europe. Une défaite courte (0-1), mais une prestation pleine.

Presse et entraîneur, Luis Castro, saluent sa maturité. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Tylel Tati (17 ans). Il s’est engagé avec le club des rives de l’Erdre pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2028. », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué.

Tylel Tati a déjà commencé par attiser les convoitises de certains clubs européens après ses solides performances. Mais il va rester à la Beaujoire pendant quelques saisons. Il est fier de parapher ce bail. « C’est une fierté et un rêve de signer ici. C’est l’accomplissement d’un travail effectué depuis petit. Je rends fier mon entourage, surtout mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse en arriver là. Le FC Nantes m’a fait confiance depuis le début en me faisant jouer très tôt. Je remercie le coach, le staff, la direction pour cette confiance donnée, et j’espère pouvoir continuer à progresser dans ce groupe. », a réagi le joueur.

