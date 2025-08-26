INFO Mercato : L’OM en feu, une star force son arrivée !

L’OM va certainement réaliser un coup de maitre en cette fin de mercato avec Dani Ceballos. Le milieu de terrain du Real Madrid a décidé de prendre les choses en main afin de forcer son transfert.

Mercato : Dani Ceballos force son arrivée à l’OM

L’Olympique de Marseille travaille sur une piste prestigieuse pour remplacer Adrien Rabiot. Dani Ceballos du Real Madrid est visé. Les négociations ont même progressé entre les deux parties. Le milieu de terrain espagnol est favorable à un transfert à l’OM. Un accord de principe pour sa venue à Marseille est dévoilé dans la presse.

Lire aussi : Mercato OM : Dani Ceballos arrive, son contrat fuite !

Sauf que jusqu’ici les négociations avec le Real Madrid sont difficiles. Le géant espagnol souhaite d’abord le remplacer avant d’acter son départ. Les Merengues réclament également 15 millions d’euros pour son transfert. Ce montant freine les négociations. Malgré ces difficultés, Dani Ceballos est déterminé à rejoindre l’OM.

La pression monte au Real Madrid

Il a décidé de passer à l’offensive pour forcer son départ vers le Sud de la France. Selon le journaliste Mattéo Moretto, Dani Ceballos met la pression sur ses dirigeants pour qu’ils acceptent l’offre marseillaise. Il est ainsi engagé dans un bras de fer avec sa direction pour débloquer la situation.

À voir

Mercato en feu : Le PSG boucle une signature à 6M€ !

Lire aussi : Mercato Real : Ceballos au Betis, le feuilleton qui n’en finit pas

Son audace atteste de sa déterminé à faire des sacrifices pour signer à l’OM. Il a pleinement confiance en Roberto De Zerbi, et souhaite que les deux écuries trouvent un terrain d’entente avant la fin du mercato. Le temps presse. La balle est désormais dans le camp du Real Madrid. Les Merengues vont-ils céder face à la pression du joueur ? Nous le saurons dans les jours à venir.