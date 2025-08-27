Mercato OM : Zhegrova surprend avec une annonce choc

Edon Zhegrova a pris tout le monde de court. Courtisé par l’OM et la Juventus, l’ailier du LOSC a dévoilé une décision inattendue qui pourrait bouleverser son avenir. Une annonce qui change la donne sur le marché des transferts.

Mercato OM : Le geste fort d’Edon Zhegrova pour son avenir

Revenu récemment dans le groupe lillois après une blessure, Edon Zhegrova semblait voué à un départ, lui dont le contrat expire en juin 2026. Surveillé de près par l’Olympique de Marseille et la Juventus, le joueur de 26 ans pouvait devenir l’un des grands animateurs de la fin de mercato. Mais au lieu d’une déclaration banale sur son avenir, le Kosovar a sorti une carte inattendue.

Sur ses réseaux sociaux, l’ailier droit a annoncé avoir obtenu la nationalité albanaise. « Fier d’être Albanais », a-t-il écrit en partageant un cliché officiel de son passeport. Derrière le symbole, c’est un geste lourd de conséquences : Zhegrova n’est désormais plus considéré comme joueur extracommunautaire.

Une décision qui change le mercato de l’OM

Pour les clubs français, la question du quota d’extracommunautaires est un casse-tête permanent. L’OM, déjà contraint par ce règlement, voyait en Zhegrova une piste complexe. Mais sa nouvelle nationalité change tout : l’Albanie disposant d’un accord avec l’Union européenne, l’ailier n’occupe plus de place dans ce quota si précieux.

Cette annonce offre donc une ouverture inattendue à Pablo Longoria et son équipe, toujours à la recherche de renforts offensifs. Si Lille hésite encore à le lâcher, la Juventus et surtout Marseille savent désormais que le dossier a pris une toute nouvelle dimension. Zhegrova vient peut-être de faire sauter le plus gros verrou à son transfert.