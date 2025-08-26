Mercato OM : Coup de théâtre, le dossier Zhegrova est relancé

Une surprise de taille relance la fin du mercato de l’OM. Les discussions avec la direction du LOSC pour faire venir Edon Zhegrova ont repris de plus belle.

Mercato : L’OM poursuit les négociations pour Edon Zhegrova

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille promet d’exceptionnelle. Les dirigeants marseillais travaillent d’arrache-pied pour finaliser plusieurs dossiers d’envergure. Dani Ceballos et Emerson Palmieri étant proches rejoindre l’OM. Et dans cette dernière ligne droite, un autre dossier refait surface : celui d’Edon Zhegrova.

Lire aussi : Mercato OM : Grosse mise au point sur le dossier Zhegrova

Le journaliste Luca Bendoni révèle en effet que l’OM n’a pas abandonné cette piste offensive. Malgré la concurrence de la Juventus, les pourparlers avec le LOSC pour Edon Zhegrova seraient toujours en cours. Ces négociations s’expliquent par l’absence de progression des Bianconeri sur ce dossier.

À voir

Mercato ASSE : Porte ouverte à un flop de 3 M€

Lire aussi : Mercato : L’OM surpris, Lille remet Zhegrova sur la table !

La Juventus ne parvient toujours à finaliser sa signature. Cette impasse laisse une fenêtre de tir inespérée pour l’OM. Ces discussions avec le LOSC seraient aussi alimentées par le désir personnel d’Edon Zhegrova de rejoindre le groupe de Roberto De Zerbi. Les dirigeants phocéens ont donc moins d’une semaine pour conclure le deal. Le mercato fermant ses portes le 1er septembre prochain.