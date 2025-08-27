Mercato ASSE : Ça se précise pour un gros départ !

L’ASSE se prépare à boucler un important départ de son effectif avant la fin de ce mercato estival. Poussé vers la sortie, Dylan Batubinsika est en discussions avancées avec un club turc, tandis que les Verts prennent leur temps.

ASSE : Batubinsika poussé vers la sortie

Titularisé à 25 reprises la saison dernière, Dylan Batubinsika n’a pas réussi à briller au sein de la pire défense de Ligue 1. Avec des performances en dents de scie, le défenseur international congolais, qui n’a plus joué depuis le 5 juin contre le Mali, semble avoir fait le choix de tourner la page. L’ASSE, consciente de sa situation, ne s’oppose plus à un départ.

Lire aussi : Mercato ASSE : Batubinsika lâche un indice sur son avenir

Les supporters stéphanois, partagés entre regret et soulagement, observent ce mercato avec attention. Si le club espère récupérer un chéque intéressant, Batubinsika lui, cherche un nouveau challenge pour relancer sa carrière.

Kocaelispor sur les rangs pour Batubinsika

Selon les informations venues de Turquie, Dylan Batubinsika est en discussion avec Kocaelispor, actuel 17e de Süper Lig. Le défenseur aurait donné son accord de principe, mais les détails financiers et contractuels restent à finaliser entre le club turc et la direction de l’ASSE.

À voir

Mercato OM : Zhegrova surprend avec une annonce choc

Lire aussi : ASSE Mercato : Un détail bloque le départ de Batubinsika

La patience de Saint-Étienne commence à agacer le club turc, qui explore d’autres pistes au cas où le transfert ne se concrétiserait pas selon Foot Mercato. Le feuilleton Batubinsika est donc loin d’être terminé, mais un départ est désormais très probable.