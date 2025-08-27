Mercato FC Nantes : Rebondissement pour l’avenir de Mostafa Mohamed

À une semaine de la fin du mercato, l’avenir de Mostafa Mohamed au FC Nantes redevient un sujet brûlant. Courtisé par le Panathinaïkos, l’attaquant égyptien pourrait quitter les Canaris dans les prochains jours.

Mercato FC Nantes : Le Panathinaïkos relance le dossier Mohamed

Alors que le mercato nantais semblait figé en attaque, un mouvement inattendu pourrait tout changer. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, le Panathinaïkos a placé Mostafa Mohamed en tête de liste pour succéder à Fotis Ioannidis, sur le point de s’engager au Sporting Portugal pour 22 millions d’euros. Les premiers contacts sont déjà noués entre le club grec et la direction nantaise, bien décidée à ne pas brader son buteur.

Le feuilleton prend donc une tournure nouvelle. Après avoir vu plusieurs anciens du FC Nantes rejoindre Athènes cet été, le Pana pourrait frapper un troisième coup en attirant Mostafa Mohamed. Une opération qui, si elle se concrétise, viendrait bouleverser les plans offensifs d’un FCN déjà en quête de stabilité.

🍀 Fotis Ioannidis now completing move to Sporting CP.



🐥🇪🇬 Main target for Panathinaïkos to replace him is Mostafa Mohamed from FC Nantes.



🔗 Details to be read HERE ⤵️https://t.co/G0WbWLwb6z



🇨🇭 @SkySportCH #mercato #SportingLisbona #paofc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2025

Un départ qui inquiète les supporters du FCN

À la Jonelière, on sait combien l’Égyptien est précieux. Avec sa puissance, son jeu de remise et sa faculté à débloquer des matchs fermés, Mohamed restait l’arme offensive la plus fiable des Vert et Jaune. Son départ laisserait un vide que le club cherchera à boucler.

Pour les dirigeants nantais, la balle est désormais dans leur camp : accepter de discuter et perdre un atout majeur, ou résister et risquer la frustration d’un joueur tenté par un nouveau défi européen. Une certitude : le mercato nantais, jusqu’ici discret, s’annonce bouillant dans sa dernière ligne droite.