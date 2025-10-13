FLASH Mercato : Le PSG proche d’un accord de feu en Italie !

À la recherche de renfort au milieu de terrain, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, serait sur les traces d’un international français évoluant en Italie. Le club de la capitale serait prêt à signer un gros chèque pour réaliser ce joli coup.

Mercato : Le PSG vise un milieu de la Roma

Déjà visé par le PSG avant son départ du départ du Borussia Mönchengladbach pour signer à l’AS Roma contre 18 millions d’euros en août 2024, Manu Koné a pris une dimension encore plus importante ces derniers mois. Profitant d’une faible concurrence au milieu de terrain en équipe de France, le milieu de terrain de 24 ans s’est imposé comme un titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Didier Deschamps au côté d’Aurélien Tchouaméni.

Son volume de jeu, sa justesse dans les passes et son énorme abattage défensifs plaisent au staff des Bleus, mais pas uniquement. En effet, à en croire les révélations de La Gazzetta dello Sport, le PSG serait toujours très intéressé par l’opportunité de recruter Manu Koné.

Cet été déjà, Luis Enrique avait ouvert la porte à un joueur plus défensif au milieu de terrain afin de varier les profils selon les adversaires, lui qui compte déjà Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu dans l’entrejeu. Mais finalement, aucun renfort dans ce secteur de jeu n’avait posé ses valises au Paris Saint-Germain. La donne pourrait changer cet hiver.

Manu Koné au Paris SG pour 60M€ ?

En effet, le journal transalpin explique que la direction de l’AS Rome aurait fixé le prix de Manu Koné à 60 millions d’euros. Si une telle offre arrivait sur les bureaux de Frédéric Massara, le directeur sportif du club de la Louve ne s’opposera pas au départ de l’international français, les Giallorossi étant dans l’obligation de procéder à une grosse vente avant le 30 juin prochain afin de satisfaire l’UEFA.

Comme le rapporte le Corriere dello Sport, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à s’aligner sur ce montant afin de rapatrier l’ancien joueur de Toulouse en Ligue 1 dès le prochain mercato hivernal. La publication italienne précise même qu’un accord pourrait rapidement intervenir entre les deux clubs. Le natif de Colombes étant ouvert à une arrivée au PSG. Affaire à suivre…