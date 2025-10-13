Mercato ASSE : Eirik Horneland valide une recrue à 5M€ !

Le mercato hivernal sera sans doute mouvementé à l’ASSE. L’entraîneur Eirik Horneland aurait déjà identifié sa priorité, évaluée à 5 millions d’euros.

Mercato : Eirik Horneland veut Enzo Bardeli à l’ASSE

L’AS Saint-Etienne réalise un bon début de saison. Co-leaders de Ligue 2 après 9 journées, les Verts ont pour objectif de remonter le plus tôt possible dans l’élite. Cela passera certainement par un renforcement de l’équipe d’Eirik Horneland lors du mercato hivernal. L’entraîneur de l’ASSE aurait même déjà identifié une cible prioritaire : Enzo Bardeli.

Le profil du jeune milieu de terrain de l’USL Dunkerque séduit énormément le staff stéphanois. Si bien qu’Eirik Horneland aurait donné son aval pour son recrutement, indique le site Evect. Le coach de l’AS Saint-Etienne jugerait même son recrutement « essentiel » pour densifier son entrejeu, sachant que le dossier Pierre Ekwah est au point mort.

Enzo Bardeli est l’une des révélations de ce début de saison. Il est auteur de quatre buts et trois passes décisives en huit matchs. Cette régularité en fait l’un des milieux les plus courtisés de Ligue 2. Sa situation contractuelle s’avère aussi avantageuse pour ses prétendants.

Une forte concurrence risque de faire grimper son prix

Son contrat avec Dunkerque expire en juin prochain. Cela signifie qu’Enzo Bardeli sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Le club nordiste devra le vendre lors du prochain mercato afin d’éviter un départ sans indemnité à l’issue de la saison. Toutefois, le problème réside dans la réticence de sa direction.

Entraîneur des Maritimes, Albert Sanchez compte sur Bardeli. Il tenterait même de le prolonger. L’ASSE devra donc agir vite et formuler une offre dès janvier. Un chèque de 5 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Des clubs de Bundesliga seraient aussi à ses trousses. Les Verts sont donc prévenus : il faudra passer à l’attaque rapidement pour leur priorité hivernale.