Mercato OM : Panique à Marseille pour cette cible offensive

L’OM voit l’inquiétude grandir autour de l’une de ses cibles prioritaires de ce mercato estival. La Juventus tente un coup de dernière minute pour devancer Marseille dans la course à Edon Zhegrova.

Mercato OM : Edon Zhegrova, une cible convoitée par l’Europe entière

Annoncé depuis plusieurs semaines comme priorité offensive de l’OM, Edon Zhegrova, ailier du LOSC, entre dans la dernière année de son contrat. À 26 ans et avec 34 sélections au compteur, l’international kosovar attire les regards de clubs européens, dont la Juventus. Le LOSC, prudent, ne compte pas céder facilement sa pépite.

Lire aussi : Mercato OM : Zhegrova surprend avec une annonce choc

« Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison », a insisté Olivier Létang vendredi en conférence de presse. Cette déclaration confirme que, pour l’instant, Marseille ne peut que surveiller la situation. Le transfert pourrait coûter jusqu’à 20 millions d’euros, un investissement majeur pour renforcer l’attaque phocéenne, mais risqué si la concurrence italienne s’invite au dernier moment.

La Juventus accélère : un coup de pression inattendu

Selon le journaliste Gianluigi Longari, la Vieille Dame cherche à vendre certains éléments, notamment Nico Gonzalez (27 ans), pour libérer les fonds nécessaires à l’acquisition de Zhegrova. Ce qui laisse entrevoir une véritable bataille sur le marché. « La Juventus essayerait justement d’accélérer afin de recruter Edon Zhegrova et ainsi devancer Marseille », précise Longari.

À voir

Mercato PSG : Un dernier gros coup, surprise totale !

Lire aussi : Mercato : Marseille prend une terrible claque pour un milieu

L’Olympique de Marseille, quant à lui, explore d’autres options pour sécuriser son mercato offensif. Foot Mercato indique que les discussions avec Bournemouth pour un prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré (25 ans) restent indépendantes de la piste Zhegrova. Marseille doit donc jongler entre patience et stratégie, face à une concurrence européenne qui ne lâche rien.