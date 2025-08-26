Mercato : L’OM prend une terrible claque pour un milieu

La fin du mercato de l’OM sera tendue jusqu’au bout. Les Phocéens viennent d’essuyer un refus de Benfica pour le milieu de terrain Florentino Luis. Cette piste semblait pourtant très crédible..

Mercato : Benfica refuse l’offre de l’OM pour Florentino Luis

L’Olympique de Marseille rencontre de sérieuses difficultés dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club recherche activement un nouveau milieu de terrain pour pallier le départ imminent d’Adrien Rabiot. Et l’une de ses cibles conduit à Florentino Luis de Benfica. L’OM a déjà entamé des négociations en vue d’arracher sa signature.

Sauf que ce deal se complique de plus en plus. A Bola révèle en effet que le Benfica Lisbonne a refusé la première offre de l’OM pour Florentino Luis. Il s’agissait d’ un prêt avec option d’achat obligatoire. Benfica n’est pas vraiment opposé au départ de son milieu défensif. Juste que le club portugais reste très intransigeant sur son prix (22 millions d’euros).

Cette situation est en tout cas un coup dur pour l’OM. La direction marseillaise avait fait de Florentino Luis son plan B en cas d’échec du dossier Dani Ceballos. Le temps presse pour les Olympiens. Ils devront maintenant revoir leur stratégie pour renforcer leur milieu de terrain. Cette semaine promet d’être agitée.