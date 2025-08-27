Mercato ASSE : Une offre inattendue tombe à Saint-Étienne

L’ASSE vit des heures décisives en ce mercato, entre incertitudes sur l’avenir de Zuriko Davitashvili et pistes prometteuses pour le remplacer. Samba Diallo, jeune ailier sénégalais, se positionne déjà comme la priorité des Verts.

Mercato ASSE : L’avenir incertain de Davitashvili pèse sur Saint-Étienne

Zuriko Davitashvili, auteur du but victorieux contre Boulogne, entretient le suspense autour de son futur. Ses déclarations évasives, à l’image de Lucas Stassin, renforcent les spéculations sur un départ imminent. La direction stéphanoise se retrouve face à un dilemme : retenir son joueur clé ou respecter ses ambitions tout en sécurisant les finances du club.

Les clubs européens suivent attentivement la situation, de quoi rendre chaque décision cruciale. Les dernières heures du mercato pourraient réserver des surprises et influencer directement la stratégie de recrutement stéphanoise.

Samba Diallo, une piste prometteuse mais exigeante pour Saint-Etienne

La cellule de recrutement de l’ASSE a identifié Samba Diallo comme remplaçant idéal sur le flanc gauche, avec une première offre. Lié au Dynamo Kiev jusqu’en décembre 2026, le Sénégalais séduit par son potentiel et sa jeunesse. Cependant, sa rémunération et la concurrence avec Laval et le Red Star compliquent les négociations.

Des clubs belges et turcs surveillent également ce dossier, rendant chaque étape plus complexe. Le choix de Diallo dépendra autant de l’attractivité du projet sportif que de l’offre financière proposée.