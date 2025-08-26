ASSE Mercato : Saint-Etienne négocie la signature d’un joyau

Face à l’intérêt suscité par l’un de ses joyaux, l’ASSE a décidé de prolonger son contrat. Des négociations seraient en cours pour ce faire.

Mercato : L’ASSE tente de prolonger le contrat de Djylian N’Guessan

Plusieurs clubs en Ligue 1 et l’étranger sont séduits par profil de Djylian N’Guessan, la pépite formée à l’ASSE. L’un de ses nombreux prétendants est passé à l’offensive en transmettant une offre estimée à 7,5 millions d’euros à la Direction du club stéphanois, comme révélé lundi par L’Équipe. Mais sans trop réfléchir, elle a repoussé cette proposition, la deuxième en une semaine pour le joueur de 17 ans bientôt, selon le quotidien sportif.

En effet, Djylian N’Guessan attire forcément les convoitises, notamment de grands clubs, grâce son talent, ses qualités techniques et son fort potentiel. Informée des mouvements autour de son talentueux joueur, l’AS Saint-Etienne a décidé de renforcer son contrat. Le club et l’avant-centre sont donc entrés en négociations selon les informations du journal Le Progrès.

Cependant, aucun accord n’a encore été trouvé. Le clan de l’international U17 français aurait des exigences élevées, vu l’intérêt de grosses écuries européennes pour son protégé. Du coup, les négociations sont au point mort à en croire le média spécialisé. Djylian N’Guessan a encore deux ans de contrat à l’ASSE, soit jusqu’au 30 juin 2027, mais il reste ouvert à toutes les propositions ou options.

La direction du groupe Kilmer Sports Ventures serait don bien inspirées de vite prendre une décision sur le dossier de la pépite. Soit en acceptant ses exigences salariales, afin de prolonger son contrat, soit en décidant de le transférer cet été ou pendant le mercato d’hiver prochain.

Djylian N’Guessan attire les recruteurs gâce à ses perfermances à l’Euro U17

Pour rappel, le Franco-Ivoirien a été impressionnant avec l’Equipe de France U17 pendant les qualifications et la phase finale de l’Euro 2025 des moins de 17 ans. Il avait été auteur de 9 buts et une passe décisive en 8 matchs disputés dans cette campagne européenne.

Lancé en Ligue 1, la saison dernière en janvier 2025, par le nouvel entraîneur de l’ASSE, le natif de Saint-Nazaire avait fait seulement 8 apparitions pour 3 titularisations avec l’équipe professionnelle. Victime d’une blessure musculaire pendant la préparation estivale, il n’a pas pris part aux trois premières journées de la Ligue 2 cette saison.