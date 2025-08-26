Mercato OL : 40M€, Malick Fofana complique les plans de Lyon

L’OL espère le transfert de Malick Fofana avant la fin du mercato, afin de boucler son budget. Mais le jeune Belge complique les plans du club.

L’OL doit encore trouver au moins 40 millions d’euros pour boucler son budget pour l’exercice 2025-2026. Pour ce faire, le club envisage le transfert de Malick Fofana. Plusieurs clubs sollicitent les services du décisif ailier. Une offre d’Everton, estimée à un peu plus 40 millions d’euros, est même sur le bureau de Michele Kang.

La présidente de Lyon l’a quasiment acceptée, mais le joueur de 20 ans refuse de rejoindre les Toffees. Il vise un club autre qu’Everton, qui n’est pas qualifié pour une coupe d’Europe.

OL : Malick Fofana refuse de quitter Lyon cet été

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estivale, Malick Fofana aurait décidé de rester à l’Olympique Lyonnais. Fort de son début de saison canon (1 but et 1 passe décisive en 2 matchs) en Ligue 1, il souhaite poursuivre à Lyon. C’est la confidence lâchée par Sacha Tavolieri, spécialiste belge du mercato.

« Malick Fofana a décidé de rester à l’OL ! Le Belge n’a pas trouvé le club qui correspond vraiment à ses ambitions cet été et préfère attendre les prochaines fenêtres de transferts afin de trouver le meilleur projet », a fait savoir le journaliste.

À moins d’une offre convenable, venant de Liverpool, Arsenal, Manchester United ou encore du Bayern Munich, l’international Belge ne quittera pas Lyon cet été. En effet, ces clubs qualifiés pour la Ligue des champions ont également coché le nom de Malick Fofana. Grâce à leurs gros budgets, ils ont les moyens de faire bouger les lignes dans les dernières heures du marché des transferts.