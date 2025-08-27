PSG : Une bonne nouvelle tombe avant Toulouse !

Le technicien du PSG, Luis Enrique pourra compter sur une gâchette offensive pour la rencontre face au Toulouse FC en Ligue 1.

PSG : Un renfort de poids avant Toulouse FC

Khvicha Kvaratskhelia n’a pas foulé la pelouse vendredi dernier contre Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Le Géorgien, gêné musculairement, a dû déclarer forfait. Son absence, remarquée, a suscité quelques inquiétudes du côté du staff comme des supporters. Mais le soulagement est arrivé vite.

Après trois jours de repos, décidés par Luis Enrique, l’attaquant parisien a repris l’entraînement collectif dès mardi. Cette reprise rapide montre que la blessure n’était pas grave, seulement une alerte musculaire. Une pause, quelques soins, et le joueur a retrouvé le groupe. Le timing tombe bien. Le PSG s’apprête à affronter Toulouse samedi soir dans le cadre de la troisième journée du championnat français.

Et pour ce rendez-vous, Luis Enrique pourra compter sur son numéro 7. Une présence essentielle, tant son impact dans le jeu reste déterminant. Kvaratskhelia sait provoquer, créer des différences, ouvrir des espaces. Il faut noter que les Parisiens ont bien démarré la nouvelle saison et pourraient encore tout rafler. En Ligue 1, ils ont battu le FC Nantes (1-0) et Angers SCO (1-0) lors des deux premières journées.