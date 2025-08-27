Mercato : Un super crack snobe le FC Nantes !  

La direction du FC Nantes ciblait un indésirable du LOSC pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Luis Castro pendant ce mercato estival. Mais le joueur va finalement pendre la direction de la Turquie.

Mercato FC Nantes : Une pépite dit Non à Kita

Le FC Nantes perd une cible prioritaire pour ce mercato estival. Il s’agit de Mohamed Bayo. L’international guinéen continue son tour d’Europe. Après un prêt en Belgique, à Antwerp lors de la seconde moitié de saison, l’attaquant guinéen s’apprête à repartir. Cette fois, la destination change : ce sera la Turquie, du côté de Gaziantep FK.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers la Grèce ?

Au LOSC, l’international n’entre plus vraiment dans les plans. La direction cherche une porte de sortie, et lui, du temps de jeu. Les prétendants ne manquaient pourtant pas. Nantes a étudié le dossier, tout comme le Rayo Vallecano. Paris FC s’est intéressé, Besiktas aussi. Mais c’est finalement Gaziantep qui rafle la mise.

À voir

Mercato OM : Adrien Rabiot vers la Premier League !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Diawara ?

Selon les dernières informations relayées par Foot Mercato, l’avant-centre de 27 ans va s’engager sous la forme d’un prêt sec. Pas d’option d’achat, un simple mouvement temporaire. L’objectif est de relancer une carrière qui peine à décoller au LOSC. Bayo reste malgré tout lié au club nordiste. Son contrat court jusqu’en juin 2027. Sur le marché, Transfermarkt évalue sa valeur à 2,8 millions d’euros.