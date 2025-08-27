Mercato PSG : Un crack du Barça proche de signer ?

Le PSG et Chelsea se lancent sur un jeune crack du FC Barcelone pour ce mercato estival. Les deux cadors européens attendent la décision du géant catalan.

Mercato PSG : Luis Enrique lorgne une pépite du FC Barcelone

Le dossier Fermin Lopez s’accélère. À Barcelone, l’avenir du jeune milieu de terrain va se jouer dans les prochaines quarante-huit heures. Le PSG pourrait frapper ce joli coup en Catalogne. Chelsea avance ses pions : une offre de 50 millions d’euros posée sur la table. Une somme qui fait trembler la direction catalane.

Le FC Barcelone, en difficulté financière, doit réfléchir vite. Le club avait fixé la barre à 70 millions. Mais ignorer un chèque de 50 millions paraît compliqué. Les dirigeants hésitent. Garder une pépite formée au club ou encaisser une somme qui soulagerait les comptes ? Cette hésitation ouvre une brèche. Le PSG pourrait aussi tenter le coup. Le technicien parisien, Luis Enrique adore le profil de Fermin Lopez. Son dynamisme, sa créativité, sa vision du jeu plaisent à l’entraîneur parisien.

Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, lui, observe. À 70 millions, Paris juge le tarif excessif. À 50 millions, l’opération devient plus accessible. La presse catalane assure que la décision tombera vite. Quarante-huit heures pour dire oui à Chelsea ou espérer une autre proposition. Le PSG a donc peu de temps pour agir. Mais si Paris se décide, la bataille pourrait être lancée. Barcelone doit trancher.