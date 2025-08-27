Mercato PSG : Un dernier gros coup, surprise totale !

Très discret cet été, le PSG pourrait encore créer la surprise avant la fermeture du mercato. Luis Campos, maître dans l’ombre, semble préparer un coup offensif de dernière minute qui fait déjà rêver les supporters.

Mercato PSG : Un mercato presque tranquille pour le Paris SG

Depuis l’ouverture du mercato, le PSG n’a officialisé que trois arrivées : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Des renforts ciblés, destinés à compléter l’effectif sans bouleverser l’équilibre du groupe. Renato Marin occupe le rôle de troisième gardien, tandis que Chevalier et Zabarnyi sont directement intégrés dans la rotation de Luis Enrique.

Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour un transfert

Pour le reste, silence radio. Très peu de mouvements, aucun nom qui fuit, une discrétion inhabituelle qui fait déjà parler les observateurs : « Il faut un départ pour une arrivée », rappelle Abdellah Boulma au micro d’ICI Paris, laissant entendre que le Paris Saint-Germain n’a pas totalement terminé son mercato.

Luis Campos, stratège dans l’ombre

Le directeur sportif parisien reste fidèle à sa méthode : agir dans la plus grande discrétion. « Il est très difficile, même très très compliqué d’en savoir plus sur le mercato du PSG avec Luis Campos. Quand tu vois ce qui sort à l’étranger, à Arsenal et à Liverpool, ou même en France avec l’OM… mais au PSG, ça ne sort pas, ça ne fuit pas », explique Boulma.

Cette stratégie laisse place à toutes les hypothèses et alimente les rumeurs autour d’un éventuel joueur offensif, gaucher pouvant évoluer à droite, comme l’évoque le journaliste. Une arrivée surprise reste donc parfaitement plausible, surtout si un départ de Kang-In Lee se concrétise dans les prochains jours.

Une semaine pour créer l’effet surprise

Avec le mercato qui se termine le 1er septembre, chaque jour compte. Paris pourrait frapper un dernier grand coup, amplifiant l’excitation autour du club et son projet ambitieux. Les supporters, déjà conquis par la victoire en Ligue des champions, guettent désormais l’inattendu : un transfert qui pourrait changer la donne.

« Attention quand même », prévient Abdellah Boulma, sous-entendant que le coup de génie de Luis Campos pourrait encore surgir avant la fin de l’été. Et si cette dernière surprise confirmait que le Paris SG maîtrise son mercato comme aucun autre club en Europe ?