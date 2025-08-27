Mercato OM : Pression maximale sur le Real, Ceballos arrive

L’OM accélère sur le mercato et vise deux milieux de terrain de renom. Dani Ceballos et Hamed Junior Traoré pourraient bientôt rejoindre le Vélodrome. L’Espagnol ferait même pression sur le Real Madrid pour rejoindre la Canebière.

Mercato OM : Marseille sur le point de frapper un grand coup sur le marché

Marseille n’y va pas par quatre chemins. Le club phocéen est en pleine négociation pour recruter Dani Ceballos, le milieu espagnol du Real Madrid, ainsi que Hamed Junior Traoré, talent offensif de Bournemouth. Les deux joueurs seraient séduits par le projet marseillais et souhaitent s’engager rapidement. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne cachent pas leur ambition : boucler ces dossiers sous forme de prêts avec option d’achat avant la fin du mois.

Lire aussi : Mercato OM : Dani Ceballos arrive, son contrat fuite !

Cette double opération pourrait transformer l’entrejeu olympien. Avec l’arrivée potentielle de Ceballos, l’OM disposerait d’un joueur expérimenté, capable de dicter le tempo et d’apporter créativité et maîtrise technique. Traoré, quant à lui, renforcerait l’aspect offensif, apportant vitesse et percussion sur les côtés. Un duo qui ferait saliver les supporters du Vélodrome.

Dani Ceballos, la volonté d’un joueur déterminé

Le milieu espagnol, formé au Betis, fait le forcing pour rejoindre Marseille. Selon les médias ibériques, Ceballos multiplie les pressions sur le Real Madrid afin d’obtenir son transfert. Le joueur voit dans l’OM une opportunité de retrouver du temps de jeu et de relever un nouveau défi sous la houlette de Roberto De Zerbi.

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour un transfert

Lire aussi : Mercato : L’OM tient sa nouvelle recrue, signature imminente

Le club madrilène réclame 15 millions d’euros pour son joueur, ce qui complique légèrement les négociations. Mais la détermination de Ceballos pourrait faire pencher la balance. Les heures à venir seront cruciales pour finaliser ce transfert qui s’annonce comme l’un des gros coups de l’été. Si tout se concrétise, l’OM frappera un signal fort sur le marché.