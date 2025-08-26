Mercato : Ceballos trop cher, l’OM sort son plan secret !

Les discussions entre l’OM et le Real Madrid pour Dani Ceballos se compliquent. Face à cette situation, le club phocéen a décidé d’activer un plan B en cette fin de mercato.

Mercato : Dani Ceballos est trop cher, l’OM active un surprenant plan B !

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille est très mouvementée. Les dirigeants phocéens ont fait de Dani Ceballos une priorité pour anticiper un futur départ d’Adrien Rabiot. Mais les négociations avec le Real Madrid s’avèrent plus compliquées que prévu. Le club madrilène exige 15 millions d’euros avant de céder son milieu de terrain. Cette somme freine clairement l’opération.

Face à cette situation, la direction l’OM a activé une solution alternative inattendue. Fabrizio Romano le confirme, les Phocéens creusent désormais la piste menant à Florentino Luis. Le milieu de terrain de 26 ans sort d’une saison intéressante avec le Benfica Lisbonne. Il a été l’auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 45 apparitions. Son profil prometteur et sa grande débauche d’énergie ont convaincu Marseille de passer à l’offensive.

Le journaliste ajoute que des responsables de l’OM ont récemment entamé des négociations avec le Benfica pour Florentino Luis. Les joueurs voudraient se faire prêter le milieu défensif avec option d’achat. Son prix de vente étant fixé à 22 millions d’euros, selon Transfermark. Mais les Olympiens espère trouver un terrain d’entente plus facilement qu’avec le Real Madrid. Les tractations se poursuivent avec chaque partie.