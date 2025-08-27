Mercato OL : Offre inattendue pour un attaquant de Lyon

Paulo Fonseca
© Photo : Paulo Fonseca arrive au terme de son contrat avec le LOSC.
Alors que le transfert de Malick Fofana de l’OL prend du plomb dans l’aile, Georges Mikautadze suscite l’intérêt de Villarreal en Espagne.

Mercato : Malick Fofana ne veut pas quitter l’OL cet été

L’OL espère toujours transférer Malick Fofana avant la fermeture du mercato, afin de renflouer ses caisses. Un transfert au-dessus de 40 M€ permettrait au club rhodanien de boucler son budget de la saison 2025-2026. Mais le départ de l’attaquant belge s’est compliqué ces derniers jours. Il refuse de rejoindre Everton qui a transmis une offre estimée à un peu plus de 40 M€, qui convient à l’Olympique Lyonnais. Selon le journaliste belge, Sacha Tavolieri, son compatriote ne souhaite pas quitter Lyon cet été.

OL : Proposition concrète de Villarreal pour Mikautadze

Parallèlement au dossier Malick Fofana, Georges Mikautadze suscite des intérêts à l’étranger en cette fin de mercato. Courtisé un temps en Turquie et Italie, il est désormais la cible de Villarreal. Selon le spécialiste du mercato, le club espagnol a transmis une proposition officielle à l’OL pour recruter son avant avant-centre. Le Sous-marin Jaune cherche en effet un buteur pour pallier l’éventuel départ de Yeremi Pino, en instance de transfert à Crystal Palace.

Lyon pourrait accepter cette offre, si elle correspond à ces attentes pour l’international Géorgien (37 sélections). Le transfert du joueur de 24 ans, du FC Metz à l’Olympique lyonnais, a coûté 18,5 M€ hors bonus. Il est évalué à 22 M€ par le site internet spécialisé Transfermarkt.

Mercato : Le timing de l’offre pose problème

Évidemment, Georges Mikautadze pas la même cote que son coéquipier Malick Fofana, estimé à 30 M€, mais son transfert renflouerait les caisses lyonnaises et permettrait au club de conserver l’ailier de 20 ans.

Un bémol demeure cependant, c’est le délai qui restera à Michele Kang et Michael Gerlinger pour trouver un probable successeur à l’avant-centre vedette de l’équipe de Paulo Fonseca. Apparemment, le timing est trop juste pour eux pour trouver un buteur au profil similaire à celui de Mikautadze, avant le 1er septembre 20 h ?

