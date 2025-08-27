Mercato OL : Offre inattendue pour un attaquant de Lyon

Alors que le transfert de Malick Fofana de l’OL prend du plomb dans l’aile, Georges Mikautadze suscite l’intérêt de Villarreal en Espagne.

Mercato : Malick Fofana ne veut pas quitter l’OL cet été

L’OL espère toujours transférer Malick Fofana avant la fermeture du mercato, afin de renflouer ses caisses. Un transfert au-dessus de 40 M€ permettrait au club rhodanien de boucler son budget de la saison 2025-2026. Mais le départ de l’attaquant belge s’est compliqué ces derniers jours. Il refuse de rejoindre Everton qui a transmis une offre estimée à un peu plus de 40 M€, qui convient à l’Olympique Lyonnais. Selon le journaliste belge, Sacha Tavolieri, son compatriote ne souhaite pas quitter Lyon cet été.

OL : Proposition concrète de Villarreal pour Mikautadze

Parallèlement au dossier Malick Fofana, Georges Mikautadze suscite des intérêts à l’étranger en cette fin de mercato. Courtisé un temps en Turquie et Italie, il est désormais la cible de Villarreal. Selon le spécialiste du mercato, le club espagnol a transmis une proposition officielle à l’OL pour recruter son avant avant-centre. Le Sous-marin Jaune cherche en effet un buteur pour pallier l’éventuel départ de Yeremi Pino, en instance de transfert à Crystal Palace.

Lisez aussi : Mercato OL : Une pépite file vers l’Espagne !

À voir

Mercato OM : L’annonce choc de Dani Ceballos au Real !

Lyon pourrait accepter cette offre, si elle correspond à ces attentes pour l’international Géorgien (37 sélections). Le transfert du joueur de 24 ans, du FC Metz à l’Olympique lyonnais, a coûté 18,5 M€ hors bonus. Il est évalué à 22 M€ par le site internet spécialisé Transfermarkt.

Mercato : Le timing de l’offre pose problème

Évidemment, Georges Mikautadze pas la même cote que son coéquipier Malick Fofana, estimé à 30 M€, mais son transfert renflouerait les caisses lyonnaises et permettrait au club de conserver l’ailier de 20 ans.

Un bémol demeure cependant, c’est le délai qui restera à Michele Kang et Michael Gerlinger pour trouver un probable successeur à l’avant-centre vedette de l’équipe de Paulo Fonseca. Apparemment, le timing est trop juste pour eux pour trouver un buteur au profil similaire à celui de Mikautadze, avant le 1er septembre 20 h ?