ASSE : Une grosse tuile et déjà l’urgence à Saint-Étienne

L’ASSE, séduisante depuis le début de saison, se retrouve brutalement dans une mauvaise posture. Saint-Etienne freinée par une blessure imprévue, les Verts doivent désormais agir vite pour éviter de voir leur belle dynamique fragilisée.

ASSE : Ebenezer Annan, la tuile inattendue

Tout allait pour le mieux dans le Forez. Leader de Ligue 2 après trois journées, l’AS Saint-Étienne surfait sur son mercato ambitieux, près de 25 millions d’euros investis pour remodeler l’effectif. Parmi les recrues phares, Ebenezer Annan, latéral gauche ghanéen arrivé de l’Étoile Rouge de Belgrade, s’était déjà imposé comme une pièce maîtresse du système Horneland.

Trois titularisations, une solidité rassurante et la promesse d’apporter équilibre et percussion. Mais le football adore rappeler sa cruauté. Sorti sur blessure face à Boulogne-sur-Mer, Annan manquera au moins un mois de compétition. Une absence qui tombe au plus mauvais moment, alors que le calendrier s’accélère et que l’ASSE ambitionne de garder son rythme de prétendant à la montée.

Une défense en chantier, l’urgence d’un renfort à Saint-Etienne

Le problème est double pour les Verts : non seulement Annan n’a pas de véritable doublure, mais son remplaçant naturel, Lassana Traoré, manque cruellement d’expérience au haut niveau. Dans un secteur déjà fragilisé par les forfaits de Dennis Appiah et les départs annoncés de Maçon et Batubinsika, la marge de manœuvre devient mince.

Conséquence : l’ASSE se retrouve contrainte de bricoler pour recevoir Grenoble ce week-end, avec une défense réorganisée à la hâte. Mais au-delà de l’urgence immédiate, c’est le mercato qui s’invite de nouveau au cœur du vestiaire forézien. À dix jours de la fermeture, les dirigeants n’ont plus le luxe d’attendre : recruter un latéral gauche expérimenté est désormais une obligation. Car si l’attaque séduit, la montée en Ligue 1 ne se gagnera qu’avec une défense solide et rassurante.