ASSE : Un crack annonce son grand retour avant Grenoble

Blessé pendant la préparation estivale de l’ASSE et absent lors des trois premières journées de Ligue 2, Maxime Bernauer donne de ses nouvelles avant Grenoble.

ASSE : Bernauer de retour après trois semaines de blessure

Recruté définitivement par l’ASSE, cet été, Maxime Bernauer a manqué le début du championnat, en raison d’une blessure musculaire contractée lors du dernier match amical contre Cagliari, le 2 août dernier. Il avait quitté ses coéquipiers avant le quart d’heure de jeu et avait été remplacé par Dennis Appiah.

Après plusieurs jours de séance individuelle de réathlétisation, sous les ordres de Paolo Gaudino, le défenseur central a intégré le collectif stéphanois la veille du match contre l’US Boulogne. Évidemment, il était trop juste pour affronter le club promu, samedi dernier.

En revanche, il se prépare pour être dans le groupe d’Eirik Horneland face à Grenoble Foot 38, samedi prochain au stade Geoffroy-Guichard. À défaut d’être titulaire, il pourrait jouer ses premières minutes en sortant du banc de touche.

Bernauer : « On a bien bossé avec les kinés, je me sent bien »

À quelques jours de la confrontation entre l’AS Saint-Etienne et le club isérois, Maxime Bernauer a donné de ses nouvelles. Il est impatient de disputer son premier match en Ligue 2. « Trois semaines, c’était long tout de même. Je suis bien là, on a respecté le protocole », a-t-il rassuré dans Inside Match Week.

« On aurait peut-être pu aller plus vite, mais bon, la saison est longue, il faut éviter de faire une rechute. C’est franchement bien, on a bien bossé avec les kinés, avec Paolo Gaudino (préparateur physique en charge du reconditionnement) », a-t-il confié avant la venue de Grenoble.

La balle est maintenant dans le camp de l’entraîneur de l’ASSE. Doit-il reconduire le duo Chico Lamba – Mickaël Nadé, qui reste sur deux clean sheet face à Rodez AF et Boulogne-sur-Mer ou intégrer Maxime Bernauer, en sacrifiant l’un des deux arrières centraux ?