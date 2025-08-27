ASSE : Coup dur, deux défenseurs forfaits contre Grenoble

L’ASSE pourrait être privée de deux arrières latéraux face à Grenoble Foot 38, samedi. Absents à l’entrainement mardi, ils sont pressentis forfaits.

ASSE : Appiah et Annan déjà indisponibles contre Grenoble

L’ASSE a entamé la préparation du match de la 4e journée de Ligue 2, mardi. Lors de la séance d’entraînement ouverte au public, Evect a constaté l’absence de Dennis Appiah et Ebenezer Annan dans le groupe stéphanois. Ils ont plutôt travaillé en salle selon la source. Le premier a été touché à l’entraînement vendredi dernière, à la veille du match contre l’US Boulogne, qu’il n’a évidemment pas joué.

Lisez ussi : ASSE Mercato : Maçon s’active pour quitter Saint-Etienne

À voir

INFO Mercato : Le PSG rêve d’un deal surprise au Bayern !

Quant au deuxième, il a été victime d’une blessure au pied contre les Boulonnais. Il était sorti du terrain avec une attelle au pied droit et en boitant. À trois jours de la confrontation entre l’AS Saint-Etienne et Grenoble Foot, les défenseurs Français et Ghanéen seraient d’ores et déjà forfaits.

But FootballClub annonce une indisponibilité d’un mois pour Ebenezer Annan. Quant à Dennis Appiah, il ne sera pas remis pour affronter Grenoble Foot, selon la source. Il sera probablement de retour après la trêve internationale.

ASSE-Grenoble : Lassana Traoré à la place d’Ebenezer Annan ?

Si l’indisponibilité des deux défenseurs des Verts est confirmée, Eirik Horneland sera contraint de réajuster son équipe à gauche, puisqu’il peut déjà compter sur les recrues Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic à droite. L’entraîneur de l’ASSE dispose de l’option Lassana Traoré au poste de latéral gauche.

Lisez aussi : ASSE : Un crack annonce son grand retour avant Grenoble

À voir

Mercato : L’OM crée la surprise avec Benjamin Pavard !

Ayant joué les 5 dernières minutes du match contre le Stade Lavallois (3-3), lors de la 1re journée de Ligue 2, il était absent du groupe contre Rodez et face à Boulogne. En effet, le jeune sénégalais n’est pas le premier choix du technicien norvégien, dont l’équipe sera évidemment diminuée en l’absence d’Ebenezer Annan, titulaire lors des trois premières journées de championnat.