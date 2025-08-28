Stade Rennais : Habib Beye dans le dur avec le SRFC !

Le Stade Rennais traverse une période compliquée. Entre résultats décevants et suspensions, Habib Beye doit déjà composer avec des coups durs pour relancer sa formation.

Stade Rennais : Deux rouges qui coûtent cher au SRFC

Face au FC Lorient le week-end dernier, le Stade Rennais n’a pas seulement perdu un derby breton : il a laissé filer deux de ses hommes clés. Expulsés, Christopher Wooh et Mahdi Camara viennent d’être lourdement sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Résultat : deux matchs de suspension pour Camara, tandis que Wooh devra purger un match ferme et un avec sursis.

Une décision qui tombe au plus mauvais moment pour Habib Beye, déjà à la recherche d’un équilibre dans un effectif encore fragile. Perdre un défenseur central et un milieu de terrain solide, c’est comme enlever deux piliers d’un château qui vacille.

Beye, déjà sous pression

Nommé pour redresser la barre, l’ancien entraîneur du Red Star avait bien réussi à sauver la saison du SRFC. Alors qu’il doit confirmer pour sa toute première saison complète, Habib Beye découvre la réalité d’un club en quête d’oxygène. Les absences forcées de Camara et Wooh viennent compliquer davantage la mission d’un technicien qui doit déjà gérer un calendrier corsé.

Entre urgence de résultats et nécessité de calmer les esprits, Beye se retrouve à devoir improviser. À peine la saison démarrée, il n’a pas droit au moindre faux pas : au Roazhon Park, l’impatience est aussi rouge que les cartons reçus dimanche dernier.