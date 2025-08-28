Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour un buteur

Le mercato de l’ASSE prend une tournure décisive à l’approche de la fin de cette période estivale. Le Stade Rennais a dégainé une proposition de taille pour Lucas Stassin, l’attaquant belge de 20 ans, véritable pépite des Verts.

Mercato ASSE : Le Stade Rennais met le paquet sur Lucas Stassin

Habib Beye a trouvé sa priorité offensive : Lucas Stassin. À 20 ans, le buteur belge incarne la jeunesse, la fraîcheur et surtout l’efficacité, trois qualités qui manquent cruellement à l’attaque rennaise. Ce mardi, les contacts se sont multipliés, signe que le Stade Rennais veut boucler rapidement ce transfert avant la fin du mercato.

Pour le club breton, la donne est claire : Stassin est un pari stratégique. Son profil colle parfaitement au projet rennais, capable de s’intégrer vite et d’apporter ce supplément de tranchant devant le but. Rennes, conscient de la concurrence, avance ses pions avec détermination. Le temps presse, et les Bretons ne veulent pas laisser filer leur cible prioritaire.

Saint-Etienne face à un dilemme cornélien

Côté stéphanois, la situation relève du casse-tête. Refuser une offre estimée autour de 20 millions d’euros relève presque de la folie pour un club de Ligue 2. Mais vendre son atout offensif numéro un en plein cœur de la saison, c’est aussi courir le risque de compromettre l’objectif ultime : la remontée en Ligue 1.

Kilmer Sports doit trancher : céder Stassin et sécuriser une manne financière inespérée, ou le garder et préserver ses chances sportives. Un choix à double tranchant, qui pourrait sceller le destin du club pour les mois à venir.