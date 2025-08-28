OM : Une icône lâche une bombe sur Marseille

L’OM vit une nouvelle ère depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Mais le technicien italien fait toujours l’objet de plusieurs rumeurs autour de son avenir. Et un ancien de la maison venait à lui succéder un jour ? En tout cas, l’idée émerge dans un coin de la tête de Samir Nasri.

OM : « Mon rêve absolu », Nasri ne cache plus son ambition

À l’occasion de la sortie de son documentaire sur Canal+, Samir Nasri s’est confié sur RMC. L’ancien international français, formé à l’OM, n’a pas seulement replongé dans ses souvenirs, il a ouvert une porte vers l’avenir. « J’ai kiffé ma carrière, car le foot représente un peu tout dans ma vie. Performer à Marseille, dans le club de ma ville, ça a été une grande réussite », a-t-il rappelé avec émotion.

Mais c’est sa bombe qui retient toutes les attentions : « Mon rêve absolu, ça serait d’être sur le banc de l’OM, oui. » Un aveu qui fait vibrer les Marseillais, toujours friands de figures emblématiques prêtes à revenir au chevet du club.

Le charme et la pression du Vélodrome

Avec son franc-parler, Nasri n’a pas cherché à enjoliver la réalité. « Peut-être que j’aurai une calvitie et je vais perdre des cheveux, car l’engouement et la pression, c’est beaucoup à Marseille », a-t-il lancé avec humour. Car l’OM, c’est un volcan permanent, entre passion dévorante et critiques incessantes.

Nasri en est convaincu : pour réussir, il faut une personnalité à la hauteur. « Je pense qu’à l’OM, si tu n’as pas un entraîneur volcanique, il ne sera pas accepté par les supporters », a-t-il affirmé, citant Bielsa, De Zerbi ou Tudor comme modèles. Une sortie qui relance un débat éternel : faut-il être incandescent pour dompter le Vélodrome ?