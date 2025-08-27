Mercato : L’OM crée la surprise avec Benjamin Pavard !

Les dirigeants de l’OM sont actifs sur ce mercato. Même si Dani Ceballos s’éloigne, les Phocéens travaillent sur un autre dossier de taille. Benjamin Pavard serait séduit par le projet marseillais.

Mercato OM : Benjamin Pavard sous le charme du projet phocéen

Le mercato de l’Olympique de Marseille est en train de s’emballer. Si tout portait à croire que Dani Ceballos allait s’engager avec le club phocéen, le deal vient de capoter. La raison ? Les dirigeants de l’OM ont préféré se retirer des négociations suite à l’hésitation du milieu de terrain.

Cela ne les empêche pas de travailler sur d’autres pistes. Parmi elles figurent notamment Benjamin Pavard. L’international français est enclin à un départ de l’Inter Milan et recherche un projet ambitieux pour la suite de sa carrière. L’intérêt de l’OM à son égard ne le laisse donc pas insensible. Selon les dernières informations de La Provence, Benjamin Pavard est intéressé par le projet OM.

Une alternative de luxe à Joël Ordonez

Une arrivée de Benjamin Pavard à Marseille serait une excellente occasion pour lui relancer sa carrière en vue d’un retour en équipe de France. Et ce n’est pas Adrien Rabiot qui dira le contraire en dépit de ses tensions avec les dirigeants phocéens. L’OM pourrait donc accueillir un autre champion du monde 2018 dans ses rangs.

Pour le moment, cette affaire est encore loin d’être conclue. Puisque Benjamin Pavard reste une alternative à la cible prioritaire Joel Ordonez. Les Olympiens ne passeront à l’action qu’en cas d’échec de ce dossier. Ainsi, la direction de l’OM n’a pas fini de surprendre en cette fin de mercato. Les prochains jours permettront de connaitre sa prochaine recrue.