Mercato OM : Transfert à 15M€, un salaire à 4M€… Deal bouclé en urgence

L’OM s’apprête à frapper un joli coup en bouclant un dossier prioritaire de ces derniers jours du mercato estival. Il s’agit de l’arrivée d’Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien de Bournemouth, passé par l’AJ Auxerre, va signer un contrat XXL avec le club de Marseille.

Mercato OM : Un transfert express pour remplacer Jonathan Rowe

Il fallait réagir vite, l’OM n’a pas traîné. Après la vente de Jonathan Rowe à Bologne pour 17 M€, les dirigeants marseillais ont activé la piste Hamed Junior Traoré. Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec Bournemouth, était dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, mais c’est bien Marseille qui s’apprête à rafler la mise.

Lire aussi : Mercato : L’OM enchaine, une recrue arrive après Ceballos

À voir

Mercato PSG : Accord XXL pour un transfert à 60M€

Un accord a été trouvé avec les Cherries autour d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire à 7,5 M€. Avec les bonus, la facture pourrait grimper jusqu’à 15 M€. À l’heure où le mercato entre dans sa dernière ligne droite, l’OM boucle là un deal d’urgence, mais parfaitement calibré.

Un contrat longue durée et un salaire royal pour Hamed Junior Traoré

L’OM ne s’est pas contenté de séduire Bournemouth : il a aussi su convaincre le joueur. Selon les informations de Top Mercato, Hamed Junior Traoré s’est engagé sur un bail de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2030. Un signe fort de confiance réciproque entre le club phocéen et le milieu ivoirien.

Lire aussi : INFO Mercato : Accord total, une star débarque à l’OM !

Côté rémunération, l’ex-Auxerrois touchera environ 3,8 M€ bruts annuels, hors primes. Un joli pactole qui le place parmi les gros salaires du vestiaire marseillais. Autrement dit, Pablo Longoria et son staff n’ont pas hésité à sortir le chéquier pour finaliser l’opération.

Auxerre et Lyon battus sur le fil

Le feuilleton aurait pu prendre une autre tournure. L’AJ Auxerre, où Traoré a brillé la saison passée (10 buts en 26 matchs), rêvait de le conserver. Les Bourguignons ont même proposé 9 M€ pour l’arracher définitivement, en vain. L’Olympique Lyonnais, flairant le bon coup, s’était aussi positionné.

À voir

OL Mercato : Une offre tombe pour un milieu de Lyon

Lire aussi : INFO Mercato : Coup de théâtre à l’OM, une arrivée échoue !

Mais face à la puissance de frappe du club phocéen, les deux prétendants n’ont eu aucune chance. Traoré débarque donc à Marseille, attendu dans les 48 heures pour officialiser son arrivée. Sur la Canebière, on espère que son flair offensif fera rapidement oublier Rowe… et pourquoi pas embraser le Vélodrome.