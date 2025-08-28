Mercato : Le Stade Rennais frappe fort avec un double coup

Le Stade Rennais sort les griffes sur ces derniers jours du mercato. Estéban Lepaul arrive, et Conrad Harder pourrait suivre : un recrutement ambitieux qui en dit long sur les intentions bretonnes. Après le départ de Kalimuendo, Rennes veut frapper un grand coup.

Mercato Stade Rennais : Lepaul, le buteur angevin en renfort

Le vide laissé par Arnaud Kalimuendo n’aura pas traîné. Selon les informations de L’Equipe, Estéban Lepaul, l’attaquant du SCO d’Angers, va rallier la Bretagne contre une indemnité de 15 millions d’euros, bonus compris. Formé à Épinal, l’avant-centre s’apprête à s’engager pour quatre saisons avec les Rouge et Noir.

Un joli coup de la part du club breton, qui récupère l’un des attaquants les plus prometteurs de Ligue 1. À 24 ans, Lepaul sort d’une saison pleine et arrive avec l’étiquette de titulaire en puissance. De quoi rassurer un public rennais exigeant, impatient de retrouver son équipe dans la course à l’Europe.

Conrad Harder, l’autre rêve rennais

Mais le coup de filet pourrait être double. La piste menant à Conrad Harder, international danois du Sporting Portugal, s’est considérablement réchauffée. Courtisé par Newcastle et l’AC Milan, l’attaquant aurait déjà trouvé un accord contractuel de cinq ans avec le SRFC.

Tout est en très bonne voie dans ce dossier. Avec Harder et Lepaul, Rennes se donnerait les moyens de voir grand et d’oublier rapidement Kalimuendo. L’ambition est claire : installer le club dans le haut du classement et titiller les cadors du championnat.