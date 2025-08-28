Mercato OM : la Roma assène un coup à Marseille !

La Roma pourrait mettre KO à l’OM sur un gros dossier du mercato estival. Le club italien est sur le point de damer le pion à Marseille.

Mercato OM : Rude concurrence pour un défenseur

À Rome, un nouveau cycle s’ouvre. Gian Piero Gasperini, fraîchement installé sur le banc, dessine les contours de son équipe. Le technicien de 67 ans, après plusieurs renforts, cherche encore une pièce manquante : un arrière gauche fiable et il fonce sur une cible prioritaire de l’OM. Le nom de Kostas Tsimikas revient sans cesse.

Selon Sky Sport Italia, la Roma garde cette piste prioritaire. Le club ne cache pas son intention de négocier un prêt avec Liverpool. Pour les dirigeants, le profil du Grec reste idéal. L’Olympique de Marseille suit la même cible. L’intérêt est réel. Depuis 2020, Tsimikas évolue à Liverpool, où il a cumulé une expérience solide, aussi bien en Premier League qu’en compétitions européennes. Joueur discipliné, combatif, il a souvent été l’option de rotation derrière Andrew Robertson.

Mais la donne change sur les bords de la Mersey. Liverpool a recruté Milos Kerkez, présenté comme l’héritier naturel de Robertson. Tsimikas, à 28 ans, se retrouve donc dans une position délicate. Moins utilisé, il apparaît sur la liste des départs potentiels. Entre la Roma et l’OM, la bataille pour l’international grec promet d’être intense.